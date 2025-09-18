circle x black
Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

Il giovane, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso l'ex fidanzata, è stato colpito da un altro detenuto, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora)

Filippo Turetta
18 settembre 2025 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere di Montorio, a Verona. La notizia, riportata dal quotidiano L'Arena e confermata da fonti all'Adnkronos, svela che il giovane è stato colpito da un altro detenuto, un uomo di 55 anni in carcere per omicidio e tentato omicidio, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora). L'aggressione è avvenuta nella quarta sezione del penitenziario dove Turetta era stato trasferito dopo aver trascorso un periodo in un reparto protetto.

