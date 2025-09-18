circle x black
Tragedia Mottarone, tre imputati chiedono patteggiamento

Da procura parere favorevole e richiesta di proscioglimento per 2 manager Leitner

18 settembre 2025 | 11.50
Alla ripresa dell’udienza preliminare, oggi in Tribunale a Verbania, tre degli imputati per la tragedia del Mottarone, hanno chiesto di patteggiare. Si tratta di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, di Enrico Perocchio, direttore di esercizio e di Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto. La procura ha dato parere favorevole ai patteggiamenti, un’ipotesi già emersa lo scorso giugno per favorire una soluzione più rapida della vicenda.

E sempre la procura ha chiesto il proscioglimento per i due manager della Leitner. La vicenda riguarda l'incidente avvenuto il 23 maggio 2021 quando una cabina si è schiantata al suolo provocando la morte di 14 persone.

