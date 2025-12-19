circle x black
Sparatoria alla Brown University, trovato morto il sospetto killer

Ad annunciarlo è stato Oscar Perez, il capo della polizia di Providence: "Si è tolto la vita"

Le due vittime della sparatoria alla Brown University, a Providence negli Usa
19 dicembre 2025 | 07.33
E' stato trovato morto l'uomo sospettato per la sparatoria che alla Brown University di Providence, nello stato americano del Rhode Island, ha fatto due morti e diversi feriti. Ad annunciarlo è stato Oscar Perez, il capo della polizia di Providence, precisando che il sospetto, 48enne cittadino portoghese, "si è tolto la vita".

La sparatoria è avvenuta il 13 dicembre scorso nelle aree vicine a Hope Street e sul lato est dell'Università, nel pressi di Governor Street. Per l'attacco era stato fermato un sospetto, poi rilasciato due giorni più tardi.

