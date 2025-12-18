circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa

Gli azzurri hanno battuto i rossoneri nella prima semifinale

David Neres - Ipa/Fotogramma
David Neres - Ipa/Fotogramma
18 dicembre 2025 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli vola in finale di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, la squadra azzurra ha battuto il Milan 2-0 a Riad nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che va in scena in Arabia Saudita. Decisivi, uno per tempo, i gol di David Neres e di Rasmus Hojlund. Eliminato quindi il Milan di Allegri, campione in carica, mentre il Napoli sfiderà in finale la vincente della seconda semifinale, in programma domani, tra Bologna e Inter.

Domani è quindi in programma la seconda semifinale di Supercoppa che vedrà la vincente dell'ultima Coppa Italia, il Bologna, affrontare la seconda classificata in Serie A, l'Inter.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
supercoppa supercoppa oggi supercoppa napoli milan napoli milan napoli milan oggi napoli milan diretta napoli milan live napoli diretta milan diretta
Vedi anche
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza