Polemiche e nervosismo in Napoli-Milan﻿, semifinale di Supercoppa, con gli azzurri che protestano per una mancata espulsione di Mike Maignan. Succede tutto a inizio ripresa, quando al 55' il portiere francese para in due tempi il tiro da fuori di Rrahmani. Al momento di bloccare il pallone però, Maignan è sbilanciato da Politano, che ha provato ad avventarsi sulla ribattuta, 'cadendo' nel più classico dei falli di reazione.

Maignan ha infatti rifilato una leggera manata all'esterno del Napoli, che si è poi toccato il volto dolorante. Immediate le proteste degli azzurri, con l'arbitro Zufferli che ha interrotto il gioco per permettere il check alla sala Var. Dopo qualche secondo però il gioco è ripreso, con l'intervento del portiere rossonero che non è stato quindi sanzionato.

Da qui è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti il tecnico del Milan Massimiliano Allegri e il dirigente del Napoli Lele Oriali, che si è rivolto anche al quarto uomo 'raccomandandosi' di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell'ex allenatore della Juventus.