Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna

Le forze dell’ordine stanno compiendo perquisizioni all’interno dello stabile e nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al centro sociale

Auto della polizia - (Fotogramma/Ipa)
Auto della polizia - (Fotogramma/Ipa)
18 dicembre 2025 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione di polizia nel centro sociale torinese Askatasuna. Da quanto si apprende, le forze dell’ordine stanno compiendo perquisizioni all’interno dello stabile e nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al centro sociale.

L’operazione, sempre a quanto si apprende farebbe seguito alle inchieste sui recenti disordini avvenuti nel capoluogo piemontese durante alcune manifestazioni a sostegno della questione palestinese. E in particolare, ai recenti disordini che hanno coinvolto le Ogr, Leonardo e La Stampa.

Intanto, sui social vicini al centro sociale si legge: 'Ingente spiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l’Aska e a bloccare le vie limitrofe. Ancora non è chiara l’identità dell’operazione, chi può ci raggiunga'.

A seguito dell’intervento in corso al centro sociale Askatasuna, è stata modificata la viabilità intorno alla palazzina. Chiuso il tratto di corso davanti allo stabile mentre sono stati deviati i mezzi pubblici ed e’ stato predisposto un servizio di bus sostitutivi. Sui social vicini al centro sociale, si ribadisce che è in corso perquisizione ma, si legge, “potrebbe essere possibile lo sgombero, accorrete”. Sul posto sono presenti la Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza che stanno presidiando l’intera area. Davanti intanto stanno cominciando a radunarsi oltre una decina di militanti, tenuti a distanza dalle forze dell’ordine.

