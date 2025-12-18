Nella notte la regione di Rostov, nella Russia meridionale, è stata colpita da un attacco con droni. Tre persone sono rimaste uccise, nove i feriti. A rendere noto l'accaduto il governatore della regione, Yury Slyusar, tramite il suo canale Telegram.

Secondo quanto riportato, un drone ha colpito una nave cargo, che era stata convertita in petroliera, nel porto di Rostov-on-Don, capitale della regione, uccidendo due persone e ferendone altre tre. La città di Batysk è stata anch'essa attaccata: due case sono state incendiate e una persona è morta, mentre altre sei sono state ferite.

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che nella notte sono stati intercettati e distrutti 77 droni su territorio russo.

Mosca: "Sventato piano terroristico di Kiev nel sud della Russia"

Nel frattempoi l'Fbs ha riferito alla Tass di aver sventato, insieme al ministero degli Interni russo, "un piano terroristico" che aveva preso di mira un edificio amministrativo di Volgodonsk, nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. L'Fsb ha anche aggiunto di aver arrestato uno studente con 10 chilogrammi di un ordigno esplosivo improvvisato.

"Un attacco terroristico pianificato dai servizi segreti del regime di Kiev in un luogo affollato di Volgodonsk è stato sventato. Una pattuglia della polizia - ha specificato l'Fsb - ha arrestato un sedicenne di un istituto scolastico regionale, che si stava dirigendo verso l'edificio dell'amministrazione comunale, portando con sé uno zaino pesante che è sembrato sospetto alla polizia". I controlli effettuati hanno rivelato all'interno una bomba a orologeria con una massa equivalente a 10 kg di Tnt. Secondo il piano ucraino, la ragazza avrebbe dovuto consegnare il suo zaino a un funzionario vicino all'ingresso dell'edificio dell'amministrazione comunale.

Anche in Ucraina attacco con droni

Anche l'Ucraina è stata oggetto di un attacco con droni. La città di Zaporizhzhya è stata bombardata nella notte dalle forze russe. Il governatore Ivan Fedorov ha reso noto che almeno 32 persone sono state ferite, tra cui cinque bambini. Gli attacchi hanno colpito edifici residenziali, una scuola e un'azienda.

Mosca, cittadino britannico condannato a 13 anni di carcere

Un cittadino britannico è stato condannato in Russia a 13 anni di carcere con l'accusa di essere stato un mercenario combattendo per Kiev sul fronte ucraino. Lo ha riferito la Procura generale russa in un comunicato. La Corte Suprema di Donetsk, città dell'Ucraina orientale sotto il controllo russo, ha riconosciuto colpevole Hayden Davies, fatto prigioniero nel 2024, di aver "partecipato come mercenario a un conflitto armato", precisa il comunicato.