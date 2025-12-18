circle x black
Serie A, Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici

Il presidente della Lega Calcio Simonelli ha annunciato l'accordo trovato per la partita: "Collina mi ha dato garanzie". Il tecnico del Milan Allegri: "Spero che sia apripista per il calcio italiano e non un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema"

L'allenatore Massimiliano Allegri - Fotogramma/IPA
18 dicembre 2025 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ora è ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Lega Calcio Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".

Simonelli ha poi parlato della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: "Napoli-Milan tutto esaurito? Siamo contenti per il successo di pubblico per questa competizione, siamo soddisfatti di questa internazionalizzazione che sta portando i suoi frutti. Il pubblico qua si sta appassionando”.

Allegri: "Speriamo non sia un caso isolato"

L'annuncio di Milan-Como a Perth è stato commentato così dall'allenatore del Milan Massimiliano Allegri a Sportmediaset: "Spero che sia apripista per il calcio italiano e non un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema".

