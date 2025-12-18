circle x black
Supercoppa, oggi Napoli-Milan - Diretta

Gli azzurri sfidano i rossoneri nella prima semifinale

Rafa Leao - Afp
18 dicembre 2025 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan - in diretta tv e streaming - nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell'ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia.

La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta esterno contro l'Udinese, che si è imposto 1-0 nell'ultimo turno di campionato, mentre quella di Allegri ha pareggiato per 2-2 con il Sassuolo a San Siro.

Inter e Bologna completeranno il quadro domani con la seconda semifinale.

