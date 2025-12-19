circle x black
Neve, freddo e maltempo: a Natale sarà tempesta, le previsioni meteo

Che tempo farà fino a domenica 21 dicembre, le tendenze meteo

Neve, freddo e maltempo: a Natale sarà tempesta, le previsioni meteo - Fotogramma /Ipa
19 dicembre 2025 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Freddo, maltempo, neve, pioggia, tempesta. A meno di una settimana dal Natale cambia il meteo sull'Italia e le previsioni dipingono scenari per nulla favorevoli, con un ciclone in discesa dalla Groenlandia a portare fiocchi e dividere in due l'Italia.

Ciclone di Natale, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento per la settimana natalizia con l’arrivo di un ciclone dalla Groenlandia. Quest’anno, oltre a Babbo Natale, dalle zone polari arriverà anche un po’ di freddo maltempo.

Intanto, nelle prossime ore, avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro-Nord, qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale.

Dalla serata del venerdì, però, arriverà una minaccia algerina-tunisina: dal Nordafrica una perturbazione porterà un sensibile peggioramento verso la Sicilia e il Reggino.

Nella notte tra venerdì e sabato i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, specie settore ionico, per poi spostarsi anche verso il Salento e il Metaponto. Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti, specie in pianura. Attenzione ancora al rischio nebbie fitte notturne.

Domenica 21 avremo il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno: il tempo peggiorerà sul Nord-Ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.

La vera fase di maltempo inizierà, però, lunedì 22 dicembre con la discesa del ciclone groenlandese nel cuore del Mediterraneo Centrale: tutta la fascia occidentale del Paese aprirà gli ombrelli, mentre resisteranno fasi asciutte sull’altra metà orientale. Un’Italia divisa in due.

Martedì e mercoledì (Vigilia) le precipitazioni saranno diffuse e più probabili sul settore centro settentrionale, mentre per il Santo Natale le piogge sono previste più intermittenti (proiezione da confermare) e più probabili al Nord-Est e sul Basso Tirreno; le temperature scenderanno sensibilmente con neve sulle Alpi oltre i 700 metri e sull’Appennino oltre i 1000 metri. Un Bianco Natale in montagna.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 19. Al Nord: grigio in pianura con nebbie, più sole altrove. Al Centro: piogge in Toscana, stabile altrove. Al Sud: entro sera peggiora in Sicilia e bassa Calabria.

Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria.

Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Tendenza: settimana natalizia instabile con precipitazioni e più fredda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani meteo roma meteo milano maltempo italia previsioni meteo oggi meteo natale maltempo natale
