circle x black
Cerca nel sito
 

Pomezia, investita da un'auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni

La vittima è stata travolta da una Fiat panda guidata da un 83enne

Pomezia, investita da un'auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni
07 agosto 2025 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale a Pomezia (Roma) dove questa mattina una donna è stata investita e uccisa da un'auto guidata da un 83enne. La tragedia è avvenuta in piazza Benedetto da Norcia mentre la donna, una 65enne del posto, stava attraversando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da una Fiat panda guidata da un uomo, residente a Roma ed è rimasta incastrata sotto l'auto, morendo sul colpo. Oltre ai carabinieri, sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi però si sono rivelati inutili e i sanitari al loro intervento hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L'auto è stata sequestrata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente mortale incidente pomezia pomezia incidente incidente oggi pomezia incidente pomezia oggi
Vedi anche
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza