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Rischio salmonella, il Ministero della Salute richiama pomodoro datterino prodotto in Sicilia: "Non consumatelo"

Il prodotto interessato è realizzato da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa

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16 novembre 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
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Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo per pomodori datterini prodotti in Sicilia per rischio microbiologico, a causa della possibile presenza di salmonella.

Il lotto interessato è a marchio L’Ortofrutticola F. Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta "Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore", con il numero 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull'avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Il pomodoro datterino richiamato è prodotto da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. È commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi (Caltanissetta). Nell'avviso si legge - tra le avvertenze - di "non comumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita".

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