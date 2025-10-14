circle x black
Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Gli sono contestati gli omicidi colposi delle 43 vittime e il reato di crollo, mentre la procura ha chiesto l'assoluzione per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e per l'aggravante relativa al monitoraggio

14 ottobre 2025 | 12.26
Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del ponte Morandi. A Castellucci sono contestati gli omicidi colposi delle 43 vittime e il reato di crollo, mentre la procura ha chiesto l'assoluzione per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e per l'aggravante relativa al monitoraggio. "Difficile chiedere una pena per questo imputato con la faccia serena", ha premesso il pm, spiegando che "chiederemo per tutti gli omicidi due mesi e venti giorni". Il pubblico ministero ha spiegato di avere chiesto la pena massima fissata dal legislatore: "Dobbiamo adeguarci", ha detto, annunciando che avrebbe chiesto una pena "al limite del 589 bis. Se non per Castellucci, per chi?", ha chiesto retoricamente Cotugno.

Ponte Morandi crollo del ponte Morandi omicidi colposi
