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Portrait of italians, Studentessa vincitrice primo premio: "Con smartphone entrata in relazione con progetto"

19 giugno 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
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"Non è stato complicato passare da una macchina fotografica ad un cellulare con fotocamere professionali. Tutto questo perché la cosa che a me interessava di più era entrare in relazione con il tema e con quello che volevo trasmettere. A livello professionale non sono stata influenzata, anzi grazie a questo sono entrata in modo intimo in relazione con il progetto". Così la studentessa e vincitrice del primo premio del Contest, Laura Lambertini, all'inaugurazione della mostra fotografica 'Portrait of italians' tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell'accademia.

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