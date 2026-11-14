Premi, all'armatore Vincenzo Onorato il riconoscimento 'Una vita dedicata al mare'

Vincenzo Onorato ha ricevuto ieri, nella prestigiosa cornice della Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore di Pisa, il Premio 'Una vita dedicata al mare', conferito dall'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, nell'ambito della XLIII edizione della manifestazione. Il riconoscimento rende omaggio a un percorso umano e imprenditoriale profondamente legato al mare, che ha visto Vincenzo Onorato protagonista sia nel settore del trasporto marittimo sia nel mondo della vela agonistica internazionale. Armatore e imprenditore, Vincenzo Onorato rappresenta una delle figure più riconoscibili del panorama marittimo italiano. La sua storia si inserisce in una lunga tradizione familiare di armatori e navigatori, nella quale il mare non è stato soltanto un ambito di attività economica, ma anche un patrimonio di conoscenze, esperienze e valori tramandati nel tempo. Nel 1982 prende avvio una nuova fase del suo percorso imprenditoriale, legata alla nascita di Moby e allo sviluppo di un modello di trasporto marittimo destinato a diventare un riferimento nei collegamenti con le isole italiane. L'introduzione di grandi navi traghetto, l'attenzione all'evoluzione dei servizi e la costruzione di un'identità aziendale immediatamente riconoscibile, simboleggiata dalla celebre balena blu, hanno accompagnato la crescita della compagnia. Nel corso dei decenni, Vincenzo Onorato ha contribuito all'evoluzione del settore dei collegamenti marittimi, con una visione imprenditoriale fondata sugli investimenti nelle flotte, sul miglioramento dell'offerta e sulla centralità delle rotte che garantiscono la continuità territoriale e la mobilità di persone e merci. Accanto all'attività armatoriale, il suo rapporto con il mare ha trovato un'espressione altrettanto significativa nella vela agonistica. Con Mascalzone Latino, Onorato ha portato il proprio nome e i colori italiani sui più importanti campi di regata internazionali, fino alla partecipazione all'America's Cup, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia della vela italiana.

Il mare, per Vincenzo Onorato, rappresenta anche uno strumento di inclusione e di crescita sociale. È questo lo spirito che anima la Scuola Vela Mascalzone Latino, un progetto al quale l'armatore è particolarmente legato e che offre a bambini e ragazzi, soprattutto provenienti da contesti di fragilità sociale, l'opportunità di avvicinarsi gratuitamente alla vela. Attraverso lo sport e la vita di equipaggio, la Scuola promuove valori come il rispetto delle regole, la solidarietà, la responsabilità e il lavoro di squadra, trasformando la navigazione in un'esperienza educativa e in un'occasione concreta di crescita personale. Un impegno che esprime la volontà di restituire al territorio e alle nuove generazioni parte di quanto il mare ha rappresentato nella sua vita. “Consegnare questo riconoscimento nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana ha per noi un valore che va oltre la cerimonia: tra queste mura si formavano i giovani cavalieri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano, istituito nel 1561 da Cosimo I de' Medici per difendere il Mediterraneo dalla pirateria barbaresca”, ha dichiarato il Presidente dell'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Cav. Gr. Cr. Dott. Umberto M. Ascani. “Di quella vocazione marinara l'Istituzione, che in quanto ente pubblico ne custodisce oggi la memoria e le tradizioni, rinnova lo spirito sostenendo la formazione dei giovani destinati al mare, come testimoniano i premi di studio consegnati in questa occasione”.

“Ricevere un riconoscimento che porta il nome “Una vita dedicata al mare” ha per me un significato particolare, perché il mare ha accompagnato ogni momento della mia vita, ben prima che diventasse il mio lavoro”, ha dichiarato Vincenzo Onorato. “Sono cresciuto in una famiglia nella quale il mare era parte della quotidianità, una scuola di vita prima ancora che un'impresa. Mi ha insegnato il rispetto, la responsabilità, il coraggio di prendere decisioni e la consapevolezza che non si smette mai di imparare. Ho avuto il privilegio di trasformare questa passione in una professione, ma anche di viverla attraverso la vela, che mi ha regalato alcune delle emozioni più intense. Dedico questo premio alla mia famiglia e a tutte le donne e gli uomini di mare con i quali ho condiviso questo lungo percorso”. La cerimonia, alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo marittimo, si è svolta nell'ambito di un programma dedicato alla valorizzazione della cultura del mare e alla formazione delle nuove generazioni, con la consegna di premi di studio agli allievi delle principali istituzioni italiane di formazione navale e marittima. Il Premio “Una vita dedicata al mare” rappresenta così un riconoscimento a una carriera costruita intorno alla navigazione e all'impresa marittima, ma anche a una storia familiare che ha contribuito a scrivere pagine importanti dell'armamento italiano.