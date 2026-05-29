Premio 'Pietro Calabrese' a Napoletano, Desario e Ammirati

Testimonianze professionali e momenti di emozione al Premio nazionale Pietro Calabrese dedicato al mondo del giornalismo, della cultura e dello sport nel ricordo dell'ex direttore di Messaggero, Panorama e Gazzetta dello Sport, scomparso nel 2010. La manifestazione - tenutasi il 28 maggio 2026 in piazza Vittorio Emanuele II a Soriano nel Cimino - è organizzata dall'ideatore del premio Antonio Agnocchetti e dalla famiglia Calabrese (presenti la figlia Costanza, giornalista Mediaset, e la nipotina Vittoria), con il patrocinio del Comune di Soriano (sindaco Roberto Camilli), della Regione Lazio, di Ancos Aps e della Pro Loco, con la Banca Ifis main sponsor.

Sotto la conduzione di Giuseppe Di Piazza, editorialista del Corriere della Sera, e Valentina Caruso, giornalista di Sky e Rai, hanno ricevuto il riconoscimento Giulio Cardone, giornalista della Repubblica, Franco Carraro, dirigente sportivo ed ex sindaco di Roma, Massimiliano Governi, scrittore e sceneggiatore, Toni Concina, musicista, Emilio Mancuso, conduttore radiofonico, Elisabetta Esposito, giornalista della Gazzetta dello Sport, la Comunità di Sant'Egidio, Maria Pia Ammirati, dirigente televisiva e scrittrice, Francesco Fortunato, marciatore campione del mondo, l'attore Enrico Montesano, il giornalista Roberto Renga alla memoria (premio ritirato dal figlio Francesco) e ben quattro direttori: Roberto Sommella di Milano Finanza, Rita Pinci di Donne Chiesa Mondo, Roberto Napoletano del Messaggero e Davide Desario di AdnKronos. I riconoscimenti sono stati decisi dalla giuria, i cui componenti erano l'ideatore Antonio Agnocchetti, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, Costanza Calabrese, l'architetto giornalista Fabrizia Cusani, Giuseppe Di Piazza, il presidente del Circolo Aniene Massimo Fabbricini, l'analista geopolitico Fabrizio Agnocchetti, il presidente Ancos Enrico Inferrera, il vicedirettore e il direttore editoriale del Messaggero Alvaro Moretti e Massimo Martinelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Menicacci, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e il prefetto Francesco Tagliente.

Ricordi professionali ed emozioni si sono sovrapposti negli interventi sul palco da parte di tanti dei premiati che hanno conosciuto Pietro Calabrese e hanno lavorato con lui.