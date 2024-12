Premio Tg Poste, Rovere (Poste Italiane): "Siamo un'azienda inclusiva in tutte le sue manifestazioni"

“Poste Italiane è un'azienda inclusiva in tutte le sue manifestazioni. Essere inclusivi significa anche dare la possibilità a dei giovani di sperimentarsi nel lavoro vero”. ha detto Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, in occasione della la prima edizione del Premio giornalistico Tg Poste che si è tenuta presso La Casina Poste. Il premio è stato istituito con l’obiettivo di valorizzare giovani under 30 capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità. I primi tre classificati avranno la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al Tg Poste e la vincitrice, Annalisa Berti, riceverà anche una borsa di studio che gli aprirà le porte della prestigiosa Columbia University per un’esperienza di alta formazione.