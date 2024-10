Presentate le iniziative culturali e di inclusione sociale della Fondazione Federico II

Una raccolta fondi in occasione del concerto di Natale da destinare all'associazione di Stefania Petyx. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, incontrando la stampa all’Oratorio di Sant’Elena e Costantino, a Palermo, per presentare le prossime attività culturali e di inclusione sociale della Fondazione Federico II. "L'associazione si occupa di famiglie disagiate - ha spiegato - e accompagna i ragazzi a fare delle esperienze, come andare al cinema al bowling, in pizzeria, al mare. Cose che per noi sono assolutamente normali ma che per loro sono un evento. La prima edizione del concerto di Natale sarà destinata a questa realtà".

Tra le altre iniziative in cantiere della Fondazione Federico II ci sono anche stage di lavoro per "ragazzi speciali". "Partiranno dal prossimo anno - ha annunciato Galvagno -, includeremo questi ragazzi nella Fondazione per periodi di tre o quattro mesi, siamo certi che anche le famiglie saranno felici nel vedere i loro ragazzi lavorare all’interno della Fondazione Federico II". Confermate, infine, anche le borse di studio destinate agli studenti. "Abbiamo già stanziato 75mila euro, nel prossimo Consiglio proporremo un piccolo incremento per dare qualche altra opportunità ai giovani". Due i tipi di borse di studio già previsti: per coloro che hanno ottenuto cento al diploma e per coloro che hanno ottenuto un voto da 90 a 99. "Si tratta di 25 borse di studio da 2mila euro per coloro che hanno ottenuto come punteggio cento e 50 borse, da 500 euro, per quelli che hanno ottenuto un punteggio da 90 a 99", ha concluso Galvagno.