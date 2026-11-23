Precipitazioni abbondanti attese su Liguria, Toscana, Friuli, Lazio e Campania con una coltre bianca fino a 1000 metri sull'arco alpino. Da venerdì il maltempo si sposterà sul versante adriatico e al Meridione

Prima il maltempo, poi il freddo per un anticipo di inverno in Italia in una settimana che, secondo le previsioni meteo, si profila movimentata da Nord a Sud. L'evoluzione attesa "vedrà prima il ritorno delle piogge abbondanti e di copiose nevicate sull'arco alpino, seguite, poi, da un deciso calo delle temperature - spiega all'Adnkronos Lorenzo Tedici meteorologo responsabile media de 'iLMeteo.it' -. Dopo un lunedì caratterizzato da forti venti di Maestrale al Centro-Sud, mareggiate sulle coste esposte e gli ultimi piovaschi sul basso Tirreno, la situazione tornerà a peggiorare con l'avvicinamento di un nuovo fronte al Nord-Ovest e deboli nevicate fino a 800 metri in Piemonte".

Piogge intense e neve tra domani e giovedì sulle Alpi

"Il clou del maltempo si concentrerà tra mercoledì e giovedì - sottolinea Tedici -, quando un'intensa perturbazione atlantica investirà il Settentrione e il versante tirrenico fino alla Calabria, accompagnata da forti venti in rotazione dai quadranti meridionali a quelli settentrionali. Le precipitazioni risulteranno particolarmente abbondanti su Liguria, Toscana, Friuli, Lazio e Campania, mentre sulle Alpi cadranno fino a 70-80 centimetri di neve fresca in quarantotto ore, localmente, fino i 1000 metri di quota".

La svolta fredda da venerdì con Bora, Grecale e neve sull'Appennino

"La svolta fredda è attesa per giovedì con una prima nevicata moderata sull'Appennino settentrionale, mentre da venerdì il vortice ciclonico scivolerà verso il basso Adriatico cambiando radicalmente lo scenario. L'ingresso di forti venti di Bora e Grecale determinerà l'arrivo del freddo su tutta la Penisola. Il maltempo si sposterà lungo il versante adriatico, dall'Emilia-Romagna fino al Sud, portando nevicate a quote medio-alte sull'Appennino centrale e meridionale, con accumuli intorno ai 10 centimetri anche sui rilievi del Meridione", conclude Tedici.