Sole, ma non per tutti, ma anche tanta pioggia nell'ultimo weekend di marzo. Se è vero che il tempo sta andando verso un graduale miglioramento, la settimana in arrivo promette però più di qualche sorpresa nel segno dell'instabilità, soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 29 marzo, e per i giorni a venire.

Meteo capriccioso, cosa dice l'esperto

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento dalla giornata di domenica, ma avverte: anche durante la nuova settimana ci saranno novità frizzanti.

Nelle prossime ore, intanto, vedremo il volto piovoso del weekend a causa della fusione tra un nucleo perturbato in discesa dalla Francia e un ciclone in risalita dal Mar Adriatico.

Al mattino del sabato sono attesi rovesci specie su Nord-Est, Medio Adriatico e Basso Tirreno, qui anche intensi; nel pomeriggio l’instabilità sarà più diffusa con la possibilità di rovesci o temporali su gran parte del Centro, sul Sud peninsulare e in Emilia Romagna. Altrove prevarranno le schiarite, ma con vento forte su Alpi, Appennini ed Isole Maggiori.

Come detto, la domenica presenterà invece il volto soleggiato del weekend, ma non per tutti. Nel dettaglio, al mattino avremo sole prevalente al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio; pioverà invece sulla Sardegna meridionale, al Sud e sul Medio Adriatico.

Nel pomeriggio un graduale miglioramento porterà ampie schiarite quasi ovunque salvo rovesci residui e nubi al meridione. La buona notizia è che però, laddove il sole trionferà, avremo il primo ‘tramonto tardivo’ del 2025, grazie all’ora legale: a Milano il sole tramonterà alle 19:47, a Roma alle ore 19:30.

Anche domenica, infine, il vento soffierà forte su gran parte del Paese, vento che resterà protagonista anche con l’inizio della nuova settimana: correnti frizzanti, a tratti fredde e in discesa dai Balcani, causeranno ancora addensamenti, piogge e qualche nevicata a quote di bassa montagna sulle regioni adriatiche almeno fino a martedì 1 aprile.

Seguiremo bene la traiettoria di queste nuove correnti balcaniche, ci potrebbero essere fiocchi a 800 metri al Centro Italia.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 29. Al Nord: piogge al Nordest, deboli in Lombardia e Liguria. Al Centro: molto instabile su tutte le regioni. Al Sud: piogge e temporali sparsi.

Domenica 30. Al Nord: bel tempo e clima mite. Al Centro: piogge su Abruzzo e Molise, sole e caldo altrove. Al Sud: a tratti ancora instabile.

Lunedì 31. Al Nord: bel tempo specie al Nord-Ovest. Al Centro: ancora piogge su Marche, Abruzzo e Molise, neve a bassa quota, più sole altrove. Al Sud: nuovi rovesci.

Tendenza: venti freschi con instabilità su adriatiche e Sud, sole e mite al Nord e tirreniche.