Protesta a Stromboli: "Rischia di sgretolarsi"

Protesta sull'isola di Stromboli dove oggi, oltre 150 persone hanno sfilato per le vie della piccola isola eoliana per chiedere un intervento immediato dopo le alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi l'isola. "L'isola rischia di sgretolarsi. Occorrono interventi immediati a breve e lungo termine- dice all'Adnkronos Gianluca Giuffrè, che abita a Ginostra - Solo il Governo nazionale potrà salvare l'isola di Stromboli prima che sia troppo tardi. Ad ogni pioggia, a Stromboli come a Ginostra, si prega e si spera che nulla accada".