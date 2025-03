Sono in corso le ricerche di un ragazzino che oggi, venerdì 7 marzo, risulta disperso nelle acque del fiume Tevere. C'è stato un ultimo avvistamento, fanno sapere i vigili del fuoco su X, all'altezza del ponte Principe Amedeo Savoia. Per ora le verifiche si stanno ora concentrando all'altezza dell'Isola Tiberina. Sul posto c'è anche un elicottero, oltre ai sommozzatori, ma anche le squadre ordinarie di soccorso, quelle speleo e i fluviali. Atteso anche il funzionario di turno.

La testimonianza

E' stata una segnalazione a far scattare le ricerche. Avrebbe visto il ragazzino, di colore, spogliarsi e buttarsi nel Tevere senza, poi, sparendo in acqua. “Stavamo lavorando all’altezza di ponte Amedeo duca d’Aosta quando abbiamo notato un ragazzo spogliarsi e buttarsi di testa in acqua" racconta all'Adnkronos un operaio della ditta, impegnata per i lavori sulla banchina del Tevere (VIDEO). "Nuotava male, poi un vigile urbano che era lì con noi lo ha chiamato, gli diceva ‘Vieni qui, vieni qui’, ma quello ha continuato a nuotare per raggiungere l’altra sponda e allontanarsi. Ha fatto poche altre bracciate e non si è visto più, è andato giù’”.