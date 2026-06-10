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Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: "Punto di arrivo"

Il comunicato della Rai: "I migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale"

Milo Infante - IPA
Milo Infante - IPA
10 giugno 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale". Così la Rai in una nota, a proposito della fine del rapporto lavorativo con il conduttore Milo Infante, passato a Mediaset.

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"Nel ringraziarlo - si legge ancora nel comunicato - per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale".

Infante lascia Rai e passa a Mediaset

Milo Infante entra così a far parte del Gruppo Mediaset. Lo comunica l'azienda in una nota. Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi.Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset.

Il conduttore ha commentato così la nuova sfida: "Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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