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Ranucci, spunta anche il sosia: "Mi fermano per strada e mi chiedono le foto"

Giuseppe Anselmi e la somiglianza con l'ex conduttore di Report

Il sosia di Ranucci e Ranucci - (X/Fotogramma)
Il sosia di Ranucci e Ranucci - (X/Fotogramma)
21 settembre 2026 | 20.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sigfrido Ranucci ha un sosia. E gli ammiratori del giornalista lo fermano per strada. "La vicenda di Ranucci mi è spiaciuta molto, è una storia lunga, triste e strana, molto strana. Pensate che al mio paese tutti mi chiamano Ranucci, molti mi chiedono se sono il suo fratello gemello…", dice Giuseppe Anselmi, sosia pugliese incredibilmente somigliante a Ranucci, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Cosa le dicono le persone quando cammina per strada? "Mi urlano ‘tenga duro’, ‘sei unico’, mi fanno il segno dei cuoricini e mi chiedono di fare una foto". Conosce Valter Lavitola, il presunto mandante dell'attentato al giornalista? "L'ho visto solo in tv. Perché ha messo la bomba? E' molto strano, forse voleva fare scalpore...". E sul successore di Ranucci a 'Report', il giornalista Daniele Piervincenzi, dice: "L’ho visto solo qualche volta in tv ma Sigfrido è unico". Se lo avesse davanti, cosa gli direbbe? “Mi dispiace tantissimo per ciò che stai passando da quest’estate ad oggi”.

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sigfrido ranucci sosia ranucci
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