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Blitz anticamorra a Napoli, nascosti nel muro Rolex e banconote per più di 3 milioni di euro: la scoperta

Il bottino era anche sotto il piano doccia: 34 gli arresti

Il blitz anticamorra a Napoli
Il blitz anticamorra a Napoli
21 settembre 2026 | 20.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circa 3 milioni e 200mila euro e orologi di lusso nascosti nelle intercapedini murate e sotto il piano doccia. E' quanto hanno trovato e sequestrato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria nell'ambito di una inchiesta della procura di Napoli che ha portato a 34 arresti. Di queste, 23 persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere.

In un video, diffuso dall'Arma si vedono i militari rompere il pavimento ed estrarre i mazzetti di banconote da 50 euro, riversandoli poi in alcuni secchi. I reati per cui si procede sono associazione di tipo mafioso, nonché di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini dello spaccio, detenzione e porto d'armi, estorsioni e delitti aggravati dal metodo mafioso.

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