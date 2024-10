È stato condannato a 4 anni in primo grado, oggi in tribunale a Vicenza, Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 investì mortalmente l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, all’epoca 51 anni, nei pressi di uno svincolo a Montebello Vicentino (Vicenza). Il camionista, dopo l’investimento, si fermò ma non prestò soccorso a Rebellin e proseguì il suo viaggio verso la Germania, dove fu arrestato qualche tempo dopo a Münster, sulla scorta di un mandato di cattura europeo spiccato dalla Procura di Vicenza.

Il pm, per omicidio stradale aggravato dalla fuga, aveva chiesto per il 64enne tedesco una condanna a cinque anni, ma gli sono state riconosciute dal giudice le attenuanti generiche, avendo risarcito con 825mila euro la famiglia del ciclista. Il camionista non era presente in aula, anche in conseguenza del grave ictus che l’ha colpito lo scorso maggio che aveva comportato anche la revoca degli arresti domiciliari.