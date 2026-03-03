circle x black
Regge ancora l'anticiclone, l'inverno sembra proprio al capolinea: il meteo

Le temperature saranno eccezionalmente miti di stampo prettamente primaverile, sui 20°C da Nord a Sud

03 marzo 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'inverno sembra ormai arrivato al capolinea, con largo anticipo rispetto al calendario. Ci aspetta infatti una settimana all'insegna di un poderoso anticiclone, con temperature eccezionalmente miti di stampo prettamente primaverile, sui 20°C da Nord a Sud. Città come Roma e Firenze registreranno valori di 5-7 gradi superiori alla media climatologica, raggiungendo picchi da record per l'inizio di marzo".

Giovedì 5 marzo, in particolare, Firenze potrebbe frantumare un record vecchio 34 anni: era infatti il 1992 quando si registrarono temperature simili, ma comunque inferiori a quelle attese in questi giorni. Anche Roma oscillerà su valori da primato, regalandoci l'illusione di essere già arrivati alle festività di Pasqua. Il caldo anomalo non risparmierà il Nord: Milano raggiungerà i 17-18°C, sfiorando record giornalieri risalenti agli anni '90 sottolinea iLMeteo.it.

La sabbia dal Sahara e il cielo giallognolo

Nonostante il dominio dell'alta pressione, non avremo cieli sempre limpidi e azzurri. La settimana nasconderà alcune insidie come la sabbia del Sahara: un imponente flusso da sud trasporterà la polvere desertica fin sui cieli norvegesi. Sull’Italia la sabbia sarà presente per tutta la settimana, rendendo il cielo velato e a tratti giallognolo. Le zone più colpite saranno la Sicilia, la Sardegna e tutta la fascia tirrenica del Centro. Per ritrovare un marzo così "sabbioso" dovremo tornare indietro di 4 anni, al marzo 2022, quando vivemmo giorni con un'atmosfera quasi marziana, tinta di arancione.

Durante la notte e al primo mattino, invece, la stabilità atmosferica favorirà la formazione di banchi di nebbia, specialmente sulla Pianura Padana orientale. Oggi, martedì 3 marzo, avremo ancora qualche disturbo specie su Toscana, Emilia e zone appenniniche. Nel weekend, inoltre, una perturbazione, bloccata sulla Spagna, invierà qualche nota instabile verso Sardegna e Sicilia con isolati piovaschi.

 

Nel dettaglio

Oggi, martedì 3 marzo - Al Nord: cielo nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nuvolosità diffusa, pioviggine irregolare su Toscana e Appennini. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Domani, mercoledì 4 marzo - Al Nord: sole con qualche nebbia mattutina. Al Centro: coperto, piovaschi dalle Tirreniche verso gli Appennini. Al Sud: molto nuvoloso.

Giovedì 5 marzo - Al Nord: sole e nebbie diffuse mattutine. Al Centro: dominio dell'alta pressione, punte di 20°C a Firenze e Roma. Al Sud: nubi sparse.

Tendenza: venerdì con piogge su Sardegna e Sicilia, weekend soleggiato.

