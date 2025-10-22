Ricerca, Bertone (Merck): 'A Ivrea 400 giovani al Curiosity Cube 2025'

"Il Curiosity Cube è un'iniziativa Merck Life Sciences che abbiamo sposato tre anni fa. In questi anni, l'iniziativa ha riscosso un grande successo, con la partecipazione di oltre mille giovani studenti delle scuole elementari e medie di Ivrea e di tutte le aree limitrofe. Solo quest'anno abbiamo visto la partecipazione di 400 studenti". Così Stefania Bertone, Site Head Merck Ivrea, è intervenuta alla tappa finale del Curiosity Cube. L'innovativo laboratorio scientifico mobile della farmaceutica, alimentato a energia solare, chiude il tour europeo del progetto per l'edizione 2025.