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Roma, 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale: aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni

Ieri i genitori erano arrivati dalla Sicilia per assistere alla discussione della tesi

Auto della polizia - Fotogramma
Auto della polizia - Fotogramma
17 aprile 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, orignaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all'università dal 2024.

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I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale.

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morte precipitazione scale laurea università
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