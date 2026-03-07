circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

L'uomo, originario del Montenegro, ha forzato un posto di controllo in via di Torre Spaccata. L'inseguimento e lo scontro via dei Romanisti

Polizia stradale - Fotogramma
Polizia stradale - Fotogramma
07 marzo 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo ieri poco prima di mezzanotte a Roma. Protagonista un 23enne originario del Montenegro che ha forzato un posto di controllo in via di Torre Spaccata. Immediatamente è partito l’inseguimento da parte delle Volanti con l’auto che una volta raggiunta via dei Romanisti si è scontrato con un autobus. A bordo del mezzo pubblico non c’erano fortunatamente passeggeri mentre l’autista è rimasto lievemente ferito. Anche il ragazzo alla guida dell’auto, risultata priva di assicurazione, è rimasto ferito e si trova ora piantonato in ospedale. Per lui scatterà l’arresto per resistenza, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inseguimento roma roma inseguimento torre spaccata torre spaccata roma
Vedi anche
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza