circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall'acqua

Sul posto i carabinieri che, vedendo i tergicristalli dell'auto in funzione hanno subito attivato i soccorsi

Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall'acqua
05 gennaio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'auto parcheggiata sulla banchina del Tevere, all'altezza del ponte Margherita a Roma, è stata sommersa dall'acqua salita improvvisamente per le piogge. Sul posto i carabinieri che, vedendo i tergicristalli dell'auto in funzione hanno subito attivato i soccorsi. Dagli accertamenti sembra che nell'auto non ci siano persone ma sono comunque in corso le verifiche.

Gli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere sono stati chiusi per motivi di sicurezza a causa del maltempo e sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume nelle prossime ore. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione devono sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza. Il provvedimento, operativo dalla sera del 4 gennaio, sarà in vigore fino a cessate esigenze.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo roma roma meteo tevere in piena
Vedi anche
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza