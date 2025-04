Roma, crollo palazzina a Monteverde: morto turista scozzese

E’ morto oggi, martedì 1 aprile, il turista scozzese di 54 anni, rimasto ferito nel crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia, avvenuto domenica 23 marzo, nel quartiere Monteverde a Roma. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ora si ipotizzano il disastro e l’omicidio colposo e verrà disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Le indagini dei pm di piazzale Clodio, affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono in corso per appurare le cause che hanno portato all’esplosione e al crollo dello stabile e per questo hanno affidato una consulenza. Intanto l’area continua ad essere sotto sequestro.