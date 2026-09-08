Roma, da ottobre in alcuni parcheggi di scambio la sosta notturna sarà a pagamento

A partire dal prossimo primo ottobre nei parcheggi di scambio di Conca d’Oro, Annibaliano e Jonio, a Roma, la sosta notturna sarà a pagamento. Lo rende noto Atac sottolineando che la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio.

Lo ha stabilito l’amministrazione di Roma Capitale con un provvedimento che favorisce la sosta dei pendolari che utilizzano il parcheggio nella fascia diurna per poter fruire del servizio pubblico. Lasciare l’auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l’ora. La tariffa dovrà essere pagata anche dai possessori di abbonamento Metrebus. Sono esentate le persone con disabilità.

L’orario notturno è compreso dalle 00.15 alle 5.15, da domenica a giovedì, e dalla 2.15 alle 5.15 il venerdì e il sabato. Durante l’orario notturno non sarà possibile in alcun caso poter riprendere l’automobile parcheggiata.