Roma, due donne ferite nel trambusto dopo maxi rissa a Fontana di Trevi: ipotesi lite tra gruppi rivali

Proseguono le indagini della polizia locale del I gruppo sulla maxi rissa avvenuta ieri pomeriggio in zona Fontana di Trevi a Roma e in cui sono rimaste ferite due donne, amiche di 58 anni, cadute a terra travolte dalla folla impazzita. Come anticipato dal quotidiano 'il Messaggero', il sospetto degli investigatori è che a innescare la lite sia stata una discussione tra due gruppi rivali forse per la contesa della piazza visto che nella zona stazionano diversi gruppi per il gioco delle tre campanelle.

La lite sarebbe degenerata in poco tempo in una maxi rissa. I vigili urbani sono intervenuti, insieme a due ambulanze, per riportare la situazione alla calma e ora indagano per risalire all'identità dei due gruppi che sono scappati dopo il parapiglia. Oltre alle due donne ferite, sarebbe rimasto ferito anche un uomo colpito in testa da una bottiglia: nei confronti di quest'ultimo, riporta il quotidiano, è scattata poi una denuncia perché riconosciuto da uno dei testimoni.