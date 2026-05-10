Tentato omicidio in via dei Monti di Primavalle a Roma. Ieri mattina il 118 e diverse pattuglie dei carabinieri sono arrivati d’urgenza presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa della sua ex compagna sorprendendola con un amico, un 31enne di origini marocchine. L’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro quest'ultimo e colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire.

Il personale del 118 ha trasportato la vittima al Policlinico Gemelli dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma del delitto. Successivamente sono stati effettuati anche i rilievi tecnici da parte dei carabinieri della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli.