Roma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo

Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è poi stato domato

Vigili del Fuoco - Fotogramma /Ipa
06 febbraio 2026 | 07.58
Redazione Adnkronos
Esplosione ieri sera in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, in località Altipiani di Arcinazzo. Due cittadini stranieri sono rimasti feriti: un 38enne è stato trasferito all'Umberto I di Roma e un 26enne è stato trasportato all'ospedale di Alatri. Entrambi non sono in pericolo di vita. Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è stato domato con gli estintori.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza. L'area è stata sequestrata. Sono in corso le indagini da parte della stazione dei carabinieri di Trevi nel Lazio per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

