Roma, I Municipio sostiene Feste Rionali: si parte con San Giuseppe

Il I Municipio di Roma Capitale conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio culturale dei quartieri attraverso il sostegno alle Feste Rionali, momenti fondamentali di partecipazione, identità e socialità per le comunità locali. L’Amministrazione municipale ha stabilito di sostenere prioritariamente, anche attraverso contributi economici, alcune delle principali feste tradizionali del territorio: la Festa di Santa Maria Liberatrice, la Festa de’ Noantri, l’Ottobrata Monticiana e la Festa dell’Ansa Barocca. Inoltre, attraverso la realizzazione di servizi culturali, saranno supportate anche altre importanti ricorrenze rionali, tra cui la Festa di San Giuseppe e la Festa di San Clemente. Ad aprire il calendario delle celebrazioni sarà proprio la Festa di San Giuseppe. L’edizione 2026, particolarmente celebrata nel rione Trionfale, si terrà dal 15 al 23 marzo, con un ricco programma di iniziative religiose, culturali e popolari. Il momento culminante sarà il 19 marzo, giorno dedicato al santo, con la tradizionale processione, i falò, gli spettacoli pirotecnici, gli stand gastronomici e i tipici bignè di San Giuseppe, dolce simbolo della festa.

Cuore delle celebrazioni sarà la Basilica di San Giuseppe al Trionfale (via Bernardino Telesio), che ogni anno organizza la tradizionale festa rionale in onore del santo patrono. Il programma prevede la processione, la messa solenne, la pesca di beneficenza, i falò e le bancarelle, momenti che richiamano residenti, famiglie e visitatori e che rappresentano una tradizione molto radicata nel quartiere. "Le feste rionali rappresentano un patrimonio culturale prezioso per Roma e per i quartieri del nostro Municipio. Sostenerle significa custodire la memoria dei territori e rafforzare il senso di comunità tra le persone", dichiara la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi. "La festa rionale di San Giuseppe rappresenta un momento di incontro per tutto il quartiere Trionfale–Eroi. Siamo felici che questa ricorrenza sia tornata a essere un importante punto di riferimento per i residenti e un’occasione di condivisione per l’intera comunità", aggiunge l’Assessore al Commercio Jacopo Scatà.

"Attraverso il supporto alle feste rionali vogliamo valorizzare le tradizioni popolari e promuovere occasioni di cultura diffusa nei quartieri. La Festa di San Giuseppe apre un calendario ricco di appuntamenti che raccontano l’identità e la storia dei nostri rioni", spiega l’Assessora alla Cultura Giulia Silvia Ghia. Il sostegno del Municipio alle feste rionali si inserisce in una più ampia strategia di promozione culturale del territorio, volta a rafforzare le reti associative locali e a mantenere vive le tradizioni che caratterizzano la storia e l’identità dei rioni di Roma.