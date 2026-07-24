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Roma, ladri in fuga da Monterotondo, fermati dopo inseguimento sulla Colombo

Un’ora e mezza di corsa sfrenata lungo tra le strade della capitale

Roma, ladri in fuga da Monterotondo, fermati dopo inseguimento sulla Colombo
24 luglio 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un’ora e mezza di inseguimento senza mai mollare l’auto in fuga per le strade intasate di Roma. Sirene e lampeggianti, da Monterotondo fino alla Cristoforo Colombo, poco prima della tenuta presidenziale di Castelporziano, per bloccare due georgiani subito dopo il colpo.

La fuga spericolata dei due uomini a bordo di una macchina con targa polacca è finita però con un incidente sulla corsia centrale della Colombo in direzione Ostia. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine. I due fuggitivi sono stati fermati dai carabinieri intervenuti sul posto con numerose pattuglie. Pesanti le ripercussioni sul traffico già intenso all’ora di punta. (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
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inseguimento ladri fuga incidente
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