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Roma, investì e uccise turisti irlandesi su via Colombo: condannato a 3 anni

L’automobilista, accusato di omicidio stradale, risultò positivo agli esami tossicologici

Via Cristoforo Colomba - IPA
Via Cristoforo Colomba - IPA
15 luglio 2026 | 15.02
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Il gup di Roma ha condannato a 3 anni in rito abbreviato il 57enne che il 7 settembre 2023 investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Cristoforo Colombo con il semaforo rosso. L’automobilista, accusato di omicidio stradale, risultò positivo agli esami tossicologici. Secondo quanto emerso subito dopo l’incidente, la coppia di turisti stava attraversando con il semaforo rosso per cercare di raggiungere un autobus che passava proprio in quel momento. “Il giudice ha riconosciuto il concorso di colpa delle vittime e ha concesso le attenuanti generiche al mio assistito” spiega il difensore dell’uomo, l’avvocato Renato Archidiacono.

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Roma Via Cristoforo Colombo turisti irlandesi condanna 3 anni omicidio stradale
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