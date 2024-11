Fuga a tutta velocità per le vie di Roma per due adolescenti di 15 e 16 anni che sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, per riciclaggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

I militari hanno individuato in via Liegi una Fiat Panda con le targhe modificate con del nastro isolante per camuffare alcune lettere, ma nonostante l'alt intimato, il conducente ha accelerato fino a perdere il controllo dell'auto, schiantandosi contro una macchina in sosta in via Flavia. Bloccati il ragazzo al volante e uno dei passeggeri, gli altri due sono riusciti a dileguarsi a piedi. Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati 4 caschi, una catena, un passamontagna, una pistola da soft-air priva di tappo rosso, due coltelli, cacciaviti, forbici e alcune parti di carrozzerie di auto.