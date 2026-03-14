circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum

L'attenzione delle forze dell'ordine sarà massima. Strade chiuse, postazioni taxi e linee bus deviate o limitate.

Conferenza stampa per la manifestazione del 14 marzo - Ipa
Conferenza stampa per la manifestazione del 14 marzo - Ipa
14 marzo 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del 'no sociale' al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo e contro il governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione promossa da Potere al Popolo hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare Rotta) ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e i no Tav e l'Usb. Tra gli slogan ''No alla guerra, no al governo Meloni, non siamo servi di Trump e Israele'' e ''Blocchiamo il governo Meloni-Vota no al referendum costituzionale''.

Il preavviso è stato presentato qualche settimana fa per circa 5mila persone ma si stima che ce ne saranno molte di più con arrivi anche da altre città italiane. L'attenzione delle forze dell'ordine sarà massima. L'appuntamento è per le 14 a piazza della Repubblica. Il corteo, che raggiungerà piazza San Giovanni, percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana.

Deviazioni e strade chiuse

Secondo quanto fa sapere Roma Servizi per la mobilità, divieti di sosta interesseranno, già diverse ore prima della manifestazione, tra le altre via Emanuele Filiberto (da piazza di Porta San Giovanni a via Ludovico di Savoia), viale Carlo Felice (da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso) e il parcheggio antistante la Scala Santa. Entro le 7 di domani, sarà disposta la sospensione delle postazioni taxi presenti in via Liberiana, piazza San Giovanni in Laterano e piazza di Porta San Giovanni. Saranno possibili deviazioni e/o limitazioni di percorso per le linee: 3Nav, 5, 14, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 218, 223, 360, 590, 649, 665, 714, 792, 910, H, C2 e C3.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manifestazione roma 14 marzo manifestazione roma oggi roma manifestazione oggi percorso roma manifestazione sabato
Vedi anche
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza