Roma, ok consiglio comunale a concessione trentennale all’Istituto Leonarda Vaccari

Un gesto concreto di riconoscimento e civiltà, salutato con un applauso dai ragazzi presenti in Aula Giulio Cesare

Alla presenza delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Leonarda Vaccari, dei rappresentanti dei genitori e della presidente dell’Istituto, Saveria Dandini De Sylva, il consiglio comunale di Roma ha approvato all’unanimità la concessione d’uso gratuita per 30 anni (rinnovabili per altri 20) di una porzione dell’edificio scolastico di viale Angelico 22 allo storico ente, attivo dal 1936 nella riabilitazione e inclusione delle persone con disabilità.

L’approvazione è stata accolta da un lungo applauso da parte dei presenti, che hanno voluto esprimere gratitudine per questo importante atto di sostegno e riconoscimento.

I ragazzi e le ragazze dell’istituto, insieme alla presidente Dandini De Sylva, hanno voluto ringraziare personalmente il sindaco Roberto Gualtieri per l’accoglienza ricevuta in aula Giulio Cesare, donandogli un quadro da loro realizzato che ritrae il Colosseo: un gesto simbolico e affettuoso per testimoniare l’attaccamento alla città e la forza espressiva del loro percorso educativo.

Il municipio Roma I centro esprime profonda soddisfazione per questa decisione, che consente all’istituto Vaccari di proseguire con stabilità il proprio lavoro di altissimo valore umano e sociale nel campo della riabilitazione psico-fisica, dell’integrazione scolastica e della formazione. La concessione ha una durata di 30 anni, rinnovabili per altri 20; l'utilizzo è per attività di interesse generale, pubblico e sociale e il beneficiario l'istituto Leonarda Vaccari.

“Non si tratta solo di un atto amministrativo – dichiara la presidente del Municipio Roma I Centro – ma della scelta politica e culturale di tutelare una delle più alte esperienze di solidarietà e inclusione della nostra città. Una giornata importante, che ci ricorda quanto le istituzioni siano chiamate a servire le persone, soprattutto quelle più fragili, con responsabilità e visione”.

Il municipio rinnova il proprio impegno nel sostenere, con tutti gli strumenti a disposizione, realtà educative e riabilitative come l’istituto Vaccari, autentici presìdi di umanità e cittadinanza attiva nel cuore di Roma.