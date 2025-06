Circa 250 vip sbarcati in laguna per le nozze blindatissime tra il boss Amazon e la giornalista. Attesa Lady Gaga, esibizione per la festa di domani all'Arsenale

Jeff Bezos e Lauren Sanchez oggi sposi a Venezia. Tra esclusive feste vip e proteste dei residenti, è infatti arrivato il giorno del matrimonio tra il fondatore di Amazon e la giornalista e scrittrice. Il 'sì' verrà pronunciato sulla blindatissima isola di San Giorgio.

Intanto ieri sera la coppia ha partecipato alla prima di una lunga serie di feste nuziali, con una cena nel chiostro della Madonna dell’Orto nel sestiere di Cannaregio (VIDEO).

Con un budget stimato tra i 10 e i 30 milioni di dollari, le nozze Bezos-Sanchez non sono solo un evento mondano: sono una dichiarazione di stile, potere e, almeno in parte, sensibilità verso il luogo che le ospita. Venezia si è trasformata in un set cinematografico sospeso tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio - dalla location agli ospiti, dai regali alla sicurezza - è pensato per lasciare il segno. Un "sì" tra le acque, sotto le stelle, circondati dall'arte e dalla storia. E nel cuore della città più bella (e fragile) del mondo, dove sono giunti un centinaio di fotografi per paparazzare le nozze da favola dell'anno.

I vip sbarcati in laguna, la carica dei 250

Circa 250 i vip sbarcati in laguna per le nozze dell'anno. Tra loro Leonardo DiCaprio, Kim e Khloé Kardashian (VIDEO) insieme alla mamma Kris Jenner e al compagno Corey Gamble, ma anche la regina dei talk Oprah Winfrey, la regina Rania di Giordania e Bill Gates, Ivanka Trump, Tom Brady. A Venezia anche Orlando Bloom, ma senza la compagna Katy Perry.

Prima della cena, la giornata veneziana degli invitati era già stata all’insegna del massimo relax e del glamour. Come appreso dall'Adnkronos, la maggior parte degli ospiti vip ha trascorso ore indimenticabili a bordo piscina nel sontuoso Belmond Hotel Cipriani, mentre altri hanno esplorato i "favolosi" ristoranti della Serenissima, così come li hanno definiti gli stessi fortunati ospiti, come raccontato all'Adnkronos.

La cerimonia nuziale: il programma

Anche se non diranno "I do" in modo ufficiale perché le formalità sono già state sbrigate negli Stati Uniti, la cerimonia nuziale del 'sì' si svolgerà oggi sull’isola di San Giorgio Maggiore, luogo intriso di storia e circondato dalla laguna: un anfiteatro naturale per un’unione tanto privata quanto spettacolare.

Gli ospiti visiteranno i chiostri della Fondazione Cini e poi si sposteranno al Teatro Verde, restaurato di recente con il sostegno di Cartier, per lo scambio delle promesse. A fare da colonna sonora, la voce del tenore Matteo Bocelli, mentre lo spettacolo si concluderà (salvo sorprese dell'ultimo minuto) con un show pirotecnico visibile anche da piazza San Marco. Per garantire la massima sicurezza, l'isola è stata blindata: accessi contingentati, vigilanza privata, controllo via terra e acqua, con tanto di anti-drone.

L'evento top: domani mega festa all'Arsenale, attesa Lady Gaga

La festa nuziale culminante è in programma sabato 28 all'Arsenale di Venezia, nell'area delle Tese, ex capannoni medievali oggi trasformati in spazi culturali. Scelto per la sua posizione strategica e per la difficoltà di accesso, l'Arsenale ospiterà il ballo di gala, attesissimo, con l'esibizione esclusiva di Lady Gaga confermata oggi all'Adnkronos. Secondo alcuni rumors dell'ultim'ora, anche Beyoncé potrebbe fare una comparsa a sorpresa. Sarà una notte da ricordare, tra scenografie monumentali, musica dal vivo e un’atmosfera da Met Gala in salsa veneziana.

Venezia "simbolo" per il nuovo inizio della coppia

Ma perché Bezos e Sanchez hanno scelto proprio Venezia per il matrimonio esclusivo? "Venezia non è solo uno sfondo per la nostra celebrazione", ha confidato l'imprenditore americano ad alcuni degli ospiti nel corso dei ricevimenti esclusivi tra palazzi storici e terrazze affacciate sul Canal Grande. "Venezia è parte della nostra storia. È un privilegio essere qui e contribuire, anche solo in parte, a preservare la sua bellezza per chi verrà dopo di noi", ha detto Bezos ai suoi interlocutori secondo quanto è stato riferito all'Adnkronos.

Un messaggio sentito, che Bezos ha ripetuto più volte, tra incontri riservati, brindisi e conversazioni sincere, manifestando un evidente attaccamento alla città che è "un sogno sospeso sull'acqua". Venezia, con il suo fascino senza tempo e la sua fragilità struggente, non è stata soltanto una scelta scenografica, ha spiegato Bezos ma "un simbolo": un omaggio alla bellezza, all'arte, alla storia e al senso di eternità che la coppia ha voluto evocare con queste scintillanti nozze in laguna. Accanto a lui, Lauren Sánchez, elegante e sorridente, ha condiviso ogni parola nel corso delle loro conversazioni con gli ospiti. Per entrambi, la città lagunare non rappresenta soltanto lo sfondo di un'unione, ma "il luogo ideale" in cui suggellare "una nuova pagina, un nuovo inizio" della loro vita insieme, come ha tenuto a sottolineare Sánchez.

Il regalo di Bezos alla città: 3 milioni di euro per preservarla

Il fondatore di Amazon e la sua compagna hanno scelto di celebrare l'amore con un gesto che, secondo gli sposi, dovrebbe parlare alla coscienza del mondo: una donazione da tre milioni di euro destinata a salvaguardare Venezia, la laguna e il fragile ecosistema minacciato dai cambiamenti climatici.

Tre milioni, secondo quanto riferito all'Adnkronos, divisi equamente tra tre prestigiose istituzioni che operano sul territorio lagunare: il Corila (Consorzio per la Ricerca Lagunare), la Venice International University e l'Ufficio Unesco di Venezia. Tre enti che lavorano in silenzio, ogni giorno, per custodire il 'cuore liquido' della Serenissima e proiettarlo nel futuro con l'aiuto della scienza, dell'educazione e della cultura.

La notizia, trapelata grazie al sito statunitense Tmz, accompagna un invito di nozze tanto elegante quanto inusuale. Gli ospiti - un parterre stellare - sono stati invitati con partecipazioni nuziali con illustrazioni raffinate di gondole, canali incantati, farfalle da sogno e stelle cadenti. Ma soprattutto, con una richiesta affettuosa e netta: "Per favore, niente regali". Al loro posto, scrivono Jeff e Lauren, "abbiamo deciso di fare donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia".

La protesta continua

La città paralizzata dall'evento vip non ferma intanto le proteste. Ancora ieri, una ventina di attivisti di Extinction Rebellion hanno inscenato un flash mob contro le nozze di fronte alla Basilica di San Marco a Venezia. Due di loro sui trampoli vestiti da sposi hanno rappresentato la celebre coppia cui erano incatenati altri quattro testimoni dal nome di media, giustizia, governi e business.

Due attivisti hanno provato ad arrampicarsi sui pennoni della piazza ma sono stati fermati dalla polizia. "La ricchezza dei supermiliardari come Zuckerberg, Musk e Bezos non fa che aumentare, così come la loro influenza sulla politica e sulla libertà di informazione, aggravando la crisi climatica e minacciando il funzionamento delle nostre democrazie", il motivo della protesta.

Il matrimonio a ‘5 stelle’ del resto ha causato anche qualche difficoltà soprattutto per i residenti tra strade chiuse e limiti al traffico. È il caso di un abitante del sestiere Cannaregio, impossibilitato a raggiungere la propria abitazione a causa delle disposizioni per i festeggiamenti.

"Questo è suolo pubblico e io voglio passare, voglio tornare a casa mia. Non si può chiudere una strada solo perché c’è una festa. Questo non è un evento pubblico, ma privato di questi por... È uno sfregio. Abito qui da 60 anni e non me ne frega dell’ordinanza", dice un cittadino visibilmente alterato con le forze dell’ordine, che gli impedivano di percorrere la strada a pochi passi dalla Chiesa della Madonna dell’Orto, dove stava per tenersi la prima cena dei tre giorni di festeggiamenti.