Nemmeno un cappello e un look total black può rendere irriconoscibile Leonardo DiCaprio, che è sceso dal taxi acquatico per poi correre - ed evitare gli scatti dei fotografi - all’interno della Chiesa della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio, location della prima cena dei lunghi festeggiamenti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Kim e Khloé Kardashian, scese dal taxi acquatico insieme alla mamma Kris Jenner e al compagno Corey Gamble, hanno sfoggiato look sensuali tra trasparenze e luccicanza.