Rapina in banca con sequestro di persona questa mattina in via Enrico Berlinguer a Roma. Verso le 08.20, due dipendenti della filiale del Banco di Anagni sono entrati all'interno dei locali per iniziare regolarmente il loro turno di lavoro. Una volta chiuse le porte della banca dall'interno si sono trovati di fronte a due uomini con accento romano, completamente vestiti di nero e passamontagna armati di pistola.

I due, che si erano nascosti all'interno della banca, hanno minacciato i dipendenti e sequestrato loro i telefoni. Poi li hanno chiusi a chiave all'interno di un locale della filiale. I due sono poi fuggiti sfruttando un buco scavato sul pavimento utilizzato, con ogni probabilità, per entrare nella banca prima dell'apertura.

Sono in corso gli accertamenti della polizia. Il bottino ancora da definire precisamente ammonterebbe a 60-70.000 euro. Sul posto personale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile.