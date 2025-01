Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli. E' accaduto la notte scorsa nella zona di Torrimpietra e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitavecchia e i militari del nucleo investigativo del gruppo Ostia per i rilievi.

Da una prima ricostruzione, cinque persone dal volto travisato e armate di pistola sono entrate nella villa. Hanno immobilizzato la guardia giurata e la governante per poi portare via la cassaforte. Maria Sole Agnelli era in casa ma non si è accorta della rapina in corso. Ancora da quantificare il bottino. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

Baccini: "Serve più attenzione a territorio Fiumicino"

"Proprio ieri sono intervenuto sul tema della sicurezza perché Fiumicino, essendo una città in grande espansione anche dal punto di vista della crescita economica, in questi ultimi periodi è un po' sotto l'attenzione della micro-criminalità che compie questo tipo di furti". Così all'Adnkronos il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il cui territorio comunale comprende anche Torrimpietra dove nella notte c'è stata una rapina a casa di Maria Sole Agnelli.

"La scorsa settimana - prosegue il sindaco - ho parlato con le forze dell'ordine proprio per una maggiore attenzione al territorio di Fiumicino, il cui Comune si estende per 220 chilometri quadrati. Con l'appello di ieri volevo dare un segnale e chiedere maggiori controlli da parte delle autorità competenti, soprattutto nelle fasce notturne. Cercheremo come Comune - conclude Baccini - di mettere in piedi anche delle iniziative per presidiare il territorio in maniera più efficace".