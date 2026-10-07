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Roma, rider picchiato a bastonate e rapinato di bici e incasso

E' accaduto nel quartiere Casilino, intorno alle 2 di lunedì notte

Un rider
Un rider
07 ottobre 2026 | 17.26
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Accerchiato da due uomini con i volti coperti e armati di bastone. Aggredito mentre faceva l'ennesima consegna della notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bicicletta, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato. Stavolta, apprende l'Adnkronos, è accaduto a Roma, nel quartiere Casilino, intorno alle 2 di lunedì notte.

Vittima un 36enne pakistano, trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. Dall'ospedale è arrivata la chiamata ai poliziotti che, dopo aver parlato con la vittima, colpita a bastonate in diverse parti del corpo, hanno ricostruito la dinamica e ora indagano per identificare i responsabili.

L'uomo sarebbe stato bloccato dai due mentre si trovava in piazza Giuseppe Cardinali, all'incrocio con largo Raffaele Pettazzoni. Minacciato e colpito con il bastone, non è riuscito a fuggire a causa delle ferite riportate.

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