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Roma, ripulite le aiuole nel degrado intorno alla Nuvola: l'intervento dopo la denuncia dell'Adnkronos

L'Ama è intervenuta ripulendo sia la parte delle aiuole che quella del sottopasso. La presidente del Municipio IX Di Salvo: "Interlocuzione aperta con Eur Spa su verde"

L'intervento di Ama
L'intervento di Ama
26 giugno 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono state ripulite, nei giorni scorsi, le aiuole che versavano nel degrado intorno al polo congressuale della Nuvola di Fuksas a Roma: l'Adnkronos aveva denunciato come, per arrivare dalla metropolitana Eur-Fermi al centro congressi, i passanti fossero costretti ad avventurarsi dentro le aiuole trasformate in discariche - tra vetri infranti, feci, topi e siringhe - o per evitarlo addirittura a camminare lungo la Cristoforo Colombo. L'Ama è intervenuta ripulendo sia la parte delle aiuole che quella del sottopasso.

Roma, ripulite le aiuole intorno alla Nuvola

La presidente del Municipio IX Eur Teresa Maria Di Salvo, interpellata dall'Adnkronos, sottolinea: "Avevo inoltrato la segnalazione agli uffici perché si risolvesse il problema". Di Salvo fa notare che nella zona "c'è anche un cantiere" e aggiunge che "in questi casi un conto è il servizio quotidiano di pulizia, un conto è il civismo delle persone che contribuisce enormemente perché magari succede che si è appena pulito e, un attimo, dopo si è punto e a capo".

Sul fatto che l'area verde possa essere presa in carico da Eur Spa, che aveva chiesto di potersene occupare direttamente, la 'minisindaca' conferma che c'è "un'interlocuzione aperta con Eur Spa per la gestione del verde; abbiamo anche interessato il Comune perché Eur Spa è una società che ha capitale pubblico al 90% Mef, 10% Comune e quindi per fare un accordo che abbia legittimità formale bisogna coinvolgere anche il Mef e fare una specie di accordo quadro". "Non abbiamo ancora chiuso un accordo, però c'è un interesse reciproco e un'interlocuzione in corso", conclude la presidente del municipio. ( di Sara Di Sciullo)

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