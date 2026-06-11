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Roma, aiuole e marciapiedi nel degrado intorno alla Nuvola: all’Eur cittadini costretti a camminare fra le auto

Fra il centro congressi firmato dall'architetto Fuksas e la fermata della metro Eur-Fermi l'area verde gestita dal municipio IX ridotta a discarica fra vetri e rifiuti

aiuole nel degrado all'Eur - foto Adnkronos
aiuole nel degrado all'Eur - foto Adnkronos
11 giugno 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bottiglie di birra abbandonate, cartacce ovunque, resti di feci vicino alle panchine. È il tour del degrado intorno al polo congressuale della Nuvola di Fuksas, che in questi giorni ospita il Forum Pa. Una pessima cartolina che va dall’obelisco di piazza Guglielmo Marconi al laghetto dell’Eur. Probabilmente ministri e rappresentanti istituzionali che si muovono con le auto blu non lo hanno mai visto. Ma lo sanno bene invece tutti coloro che, per arrivare al centro congressi, sono costretti a prendere la metropolitana o a lasciare moto o auto nelle vicinanze.

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A pochi passi da La Nuvola, infatti, c'è un’area che versa nel degrado più totale. È il tratto di strada tra la fermata della metropolitana Eur-Fermi e il Roma Convention Center. Circa 250 metri che passano tra aiuole in stato di abbandono e siepi che nessuno pota da chissà quanto tempo. Immagini non degne di una Capitale europea. Il cittadino ha due scelte, una peggiore dell’altra. Entrambe rischiose: la prima è avventurarsi dentro le aiuole trasformate in discariche, tra vetri infranti, feci, topi e siringhe. La seconda è abbandonare il marciapiede e camminare addirittura lungo la Cristoforo Colombo dove scorrono auto, scooter e autobus.

Un’area che, a quanto risulta all’Adnkronos, non è di competenza della società Eur spa ma è gestita dal Municipio IX di Roma. E la differenza è sotto gli occhi (e i piedi) di tutti: le aree verdi curate da Eur spa godono di ottima salute, mentre queste aiuole sotto la 'cura' diretta dell’amministrazione municipale gridano vendetta. Al punto che lo stesso Ente Eur, nelle scorse settimane, ha chiesto al Municipio di averle in carico e potersene occupare direttamente. Ma al momento, sempre a quanto risulta all’Adnkronos, nessuno ha risposto. (di Lorenzo Capezzuoli)

Riproduzione riservata
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