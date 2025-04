Le strisce blu a Roma si allargano, la sosta tariffata arriva nel Municipio XV nelle zone di Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio. Il Consiglio del Municipio Roma XV ha approvato oggi, con voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, la proposta di delibera presentata dall'assessore municipale al Commercio, Attività Produttive e Sport, Tommaso Martelli, per l’introduzione della sosta tariffata, strisce blu, nelle zone di Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio.

La delibera, che prevede la gratuità per la sosta di due auto per ogni residente, è stata integrata da alcuni emendamenti presentati dal presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Forti, che prevedono tariffe agevolate per i lavoratori della zona, gratuità per le associazioni di volontariato, l'estensione nei giorni degli eventi allo Stadio Olimpico, una delle principali fonti di traffico della zona, e il potenziamento degli autobus a servizio dei quartieri coinvolti. Per cui ora si chiede al Dipartimento Mobilità e all’assessorato di predisporre nel più breve tempo possibile la progettazione delle strisce blu e la loro istituzione.

Secondo l’assessore Tommaso Martelli (Italia Viva), "l'istituzione della sosta tariffata favorirà una maggiore rotazione dei posti auto, con benefici per le attività commerciali, meno traffico generato dalla ricerca di parcheggio e una riduzione dell’inquinamento e del tempo impiegato dai cittadini. Sarà inoltre un valido strumento per contrastare la sosta selvaggia in occasione dei grandi eventi allo Stadio Olimpico, garantendo maggiore ordine e controllo del territorio".

"La sosta tariffata è uno strumento efficace di governo dello spazio pubblico, per migliorare la vivibilità dei nostri quartieri che restituisce spazio ai residenti, riduce la sosta illegale e promuove un uso più razionale dell’automobile", dichiara Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista).

"L'obiettivo è chiaro: favorire la rotazione dei parcheggi, a beneficio in primis dei commercianti, e riportare una regola nelle strade più congestionate del territorio - aggiunge - Questa delibera è un primo passo, non un punto di arrivo. Non possiamo chiedere ai cittadini di lasciare l’auto a casa senza garantire un servizio pubblico capillare, puntuale e affidabile. Per questo abbiamo vincolato l’approvazione della sosta tariffata anche ad un impegno preciso sul potenziamento del trasporto pubblico".

"Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione del documento, per cui ringrazio la maggioranza per il voto di oggi, frutto di un lavoro di squadra con l’assessore Martelli e il presidente della Commissione Mobilità Forti, che dà voce anche alle tante richieste dei residenti che lamentano l’abbandono di auto in lunga sosta e di molti commercianti, da tempo favorevoli alle strisce blu - conclude il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - Uno strumento utile, non certo uno stratagemma per fare cassa, come in questi giorni è stato definitivo dall’opposizione, che mi dispiace dirlo, al riguardo porta avanti polemiche populiste e non popolari, spesso superficiali e sempre antistoriche, per le quali addirittura è stata convocata per oggi una manifestazione in Consiglio, dove però purtroppo non ha partecipato nessuno. I problemi vanno risolti, e vanno risolti guardando al futuro, grazie a strumenti e provvedimenti che possono cambiare il volto di un territorio rendendo la gestione urbana più sostenibile e la qualità della vita dei cittadini migliore".